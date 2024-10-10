Μία νεκρή και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας, στο ύψος της Νέας Απολλωνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε σε δέντρο, ανετράπη και βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή της μία 32χρονη που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο και να τραυματιστούν σοβαρά ο 24χρονος οδηγός και ο 28χρονος συνοδηγός.

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Από το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας διεξάγεται προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

