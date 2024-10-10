Κίνητρα για μεταφορά της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες που οι τιμές στο Χρηματιστήριο ενέργειας είναι χαμηλότερες, δηλαδή τα μεσημέρια και τα Σαββατοκύριακα, θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανήγγειλε χθες ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης.

Με το νέο πλαίσιο αλλάζει το ωράριο για το μειωμένο («νυχτερινό») τιμολόγιο που ισχύει σήμερα, το οποίο είναι 2-8 π.μ. και 4-5 μ.μ. το χειμώνα και 11 μ.μ.-7 π.μ. το καλοκαίρι.

Το νυχτερινό ρεύμα θα μεταφερθεί σε μια ζώνη μεταξύ 10 π.μ. και 3 μ.μ. τις καλοκαιρινές μέρες και όλο το 24ωρο τα Σαββατοκύριακα.

Κατά τις ώρες αυτές οι τιμές στο Χρηματιστήριο είναι χαμηλότερες - έως και μηδενικές - εξαιτίας της υπερπροσφοράς ενέργειας από την παραγωγή των φωτοβολταϊκών ή και της χαμηλής ζήτησης τα Σαββατοκύριακα.

«Το βράδυ είναι η πιο ακριβή ώρα της ημέρας»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε ότι το σύστημα με το νυχτερινό τιμολόγιο, δεν ανταποκρίνεται πλέον στα δεδομένα της αγοράς, δεδομένου ότι τις ώρες εκείνες το ρεύμα είναι πια ακριβότερο.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα απομεινάρι του παλιού ηλεκτρικού συστήματος, που όταν δεν υπήρχε ζήτηση το βράδυ, έδινε η τότε ΔΕΗ το νυχτερινό τιμολόγιο. Τώρα το βράδυ είναι η πιο ακριβή ώρα της ημέρας, και οι πιο φθηνές είναι τα μεσημέρια, όταν δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, και τα Σαββατοκύριακα, προπαντός τις Κυριακές.

Έχει λοιπόν νόημα να μετακινήσουμε τη ζήτηση εκεί που υπάρχει η φθηνή τιμή, γιατί αυτό θα επιτρέψει να είναι φθηνότερα τα τιμολόγια που θα δίνουν οι πάροχοι. Έχουμε αυτή τη στιγμή αναλογικούς μετρητές, που δεν είναι "έξυπνοι", αλλά έχουν δύο ζώνες. Με αυτό το δεδομένο, θα πάμε σε δύο ζώνες, μία τις μεσημεριανές ώρες και τα Σαββατοκύριακα - όλο το Σαββατοκύριακο. Αυτό, νομίζω, μέχρι την αρχή του χρόνου θα μπορέσουμε να το εισάγουμε», δήλωσε ο υπουργός.

Οι αλλαγές στο νυχτερινό είχαν αναγγελθεί την άνοιξη με ορίζοντα εφαρμογής το φθινόπωρο, ωστόσο το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από το 2025. Οι νέες ζώνες μειωμένων χρεώσεων αφορούν τους καταναλωτές που διαθέτουν μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης που υπολογίζονται σε 1,2 εκατ. Για τους υπόλοιπους η εφαρμογή πολυζωνικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου θα γίνεται εφικτή καθώς προχωρά η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται ότι το όφελος από το νυχτερινό τιμολόγιο σήμερα δεν αφορά το σύνολο των καταναλωτών που διαθέτουν νυχτερινό μετρητή, καθώς οι περισσότεροι προμηθευτές έχουν καταργήσει τις μειωμένες χρεώσεις τη νύχτα (παραμένουν στη ΔΕΗ για το πράσινο τιμολόγιο και την Ελίν για το μπλε-σταθερό). Συνεπώς προϋπόθεση για να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τους καταναλωτές από το νέο πλαίσιο, είναι να διαμορφωθούν τα αντίστοιχα εμπορικά προγράμματα από τους προμηθευτές.

