Αναχώρησε το πλοίο «Έλυρος» μετά τη μηχανική βλάβη

Αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα η μηχανική βλάβη που σημειώθηκε χθες βράδυ στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» λίγη ώρα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά προς Χανιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, το πλοίο στις 3:30 τα ξημερώματα αναχώρησε κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά εκτελώντας τον προγραμματισμένο του πλου από Πειραιά για Χανιά, μεταφέροντας συνολικά 1.254 επιβάτες, 224 ΙΧ οχήματα, 35 δίκυκλα, 95 φορτηγά, 3 λεωφορεία, 4 τροχόσπιτα και 2 τρέιλερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.