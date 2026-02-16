Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε πως αν δεν υπάρχει κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

«Η Βουλή δεν έχει καμία δουλειά, είναι δουλειά του υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η Bουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά. Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ.

Εγώ θα ζητήσω την Πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ελέγξουμε τη γνησιότητα φωτογραφιών», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Και σημείωσε: «Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα, η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.