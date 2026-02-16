Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το μνημείο για τους 200 εκτελεσθέντες στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής παραμένει ανοιχτό, παρά τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν και έχουν περιοριστεί με κόκκινη κορδέλα.

Οι βανδαλισμοί επικεντρώθηκαν στις γυάλινες πλάκες με τα ονόματα των εκτελεσθέντων κομμουνιστών, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση ιστορικών φωτογραφικών ντοκουμέντων.

Παρά τις ζημιές, σχολεία επισκέπτονταν το μνημείο, καταδεικνύοντας πως η ιστορική μνήμη και η σημασία του χώρου παραμένουν ζωντανές.

Ανοικτό στους επισκέπτες, αλλά έχοντας περιφραγμένο με κόκκινη κορδέλα το σημείο όπου έγιναν οι βανδαλισμοί, είναι σήμερα το μνημείο για τους 200 εκτελεσθέντες στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Την ώρα που είχαν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης, σχολεία επισκέπτονταν τον χώρο από το πρωί, αποδεικνύοντας πως η μνήμη ούτε σβήνεται, ούτε θρυμματίζεται όπως οι γυάλινες πλάκες.

Μιλώντας στο Orange Press Agency ο Κώστας Γαβριλάκης υπεύθυνος από τον Δήμο για τον χώρο υπογράμμισε ότι ο στόχος του βανδαλισμού, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση μοναδικών φωτογραφικών ντοκουμέντων, δεν ήταν τυχαίος.

«Στα δύο τα μάρμαρα αναγράφεται ο τίτλος διακόσιοι πατριώτες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν επί την Πρωτομαγιά του '44 και αρχίζουν αλφαβητικά τα ονόματα. Επιλέξανε αυτές τις πλάκες μετά ακριβώς από τη δημοσίευση των συγκλονιστικών φωτογραφιών που είδαμε».

Ο κ. Γαβριλάκης τόνισε πως πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα. Όπως εξήγησε «έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν βανδαλισμοί στον χώρο, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Για μας η ιστορική μνήμη δε διαγράφεται. Τον χώρο τον έχουμε ανοιχτό συνέχεια και σήμερα που είσαστε εδώ ήδη έχει έρθει ένα σχολείο, θα έρθει κι άλλο σχολείο».

«Εμείς από αυτά δε χαμπαριάζουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε ώστε να

μεταλαμπαδεύεται η ιστορική μνήμη στη νέα γενιά. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θα κάνουμε», διεμήνυσε ο κ. Γαβριλάκης.

Δήμος Καισαριανής:

Τον βανδαλισμό του μνημείου όπου αναγράφονται τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 καταδικάζει, με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Καισαριανής και τονίζει πως η δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση και στην αναβάθμιση του ιστορικού τόπου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ιστορική μνήμη δεν σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους»

«Η δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα».

«Η ιστορική μνήμη δεν σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης», προσθέτει η Δήμος Καισαριανής.

Νωρίτερα, με άλλη ανακοίνωση για τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, ζήτησε «...με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο ΚΚΕ που μέσα από τις γραμμές του αγωνίστηκαν και έπεσαν με υψωμένη τη γροθιά τους, για να έχει πρόσβαση ο λαός και η νεολαία μας».

