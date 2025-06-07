Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Συνέχεια με μαθήματα ειδικότητας για ΕΠΑΛ

Συνεχίζουν το Σάββατο, 7 Ιουνίου, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.