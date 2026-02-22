Κλειστά θα είναι τα περισσότερα καταστήματα αύριο, Καθαρά Δευτέρα, ωστόσο υπάρχουν επιλογές για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής για το τραπέζι.

Από τις 7 το πρωί θα είναι ανοιχτή η Βαρβάκειος αγορά για την προμήθεια θαλασσινών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τιμές στις γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια από 8, τα μύδια από 6, οι σουπιές από 10 και τα χταπόδια από 15 ευρώ.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστές (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας, και Κρητικός), ωστόσο ορισμένα καταστήματα myMarket σε Αθήνα και σε επαρχία, θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:00 έως τις 14:00 και τα Lidl με ωράριο από τις 07:45 έως τις 16:00.

Τα καταστήματα τύπου Shop & Go, και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar θα λειτουργήσουν κανονικά, τα περισσότερα με διευρυμένο ωράριο.

Την Καθαρά Δευτέρα θα λειτουργήσουν επίσης κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο και οι λαϊκές αγορές, όπως αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.