Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας - 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο

Σοκαριστικές στιγμές έλαβαν χώρα στο καρναβάλι στην Έδεσσα, καθώς 23χρονος φαίνεται να μαχαίρωσε τρεις φορές έναν 21χρονο στο πόδι, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια.

Ο δράστης αφού μαχαίρωσε το θύμα του, τράπηκε σε φυγή. Κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο δράστης παραμένει φρουρούμενος, ενώ η προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.

