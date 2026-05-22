Δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, για τα αδικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης, σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο άνδρας κατήγγειλε ότι το βράδυ της 17 Μαΐου 2026, δύο άγνωστοι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τον ανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου, του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο άνδρας ψευδώς κατήγγειλε την τέλεση ληστείας σε βάρος του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

