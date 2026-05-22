Μια διαφορετική και μάλλον… χαριτωμένη κινητοποίηση είχαν οι αστυνομικές αρχές στην Καστοριά, όταν τρία μικρά αλεπουδάκια μαζί με τη μητέρα τους εντοπίστηκαν να κινούνται μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, όπως αναφέρει το thesspost.gr.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς στα social media, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο την ασφάλεια των ζώων όσο και των κατοίκων της περιοχής.

Οι αρχές προχώρησαν στον ασφαλή εντοπισμό και τη φροντίδα των μικρών αλεπούδων, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς ώστε να αναλάβει την παραλαβή τους.

Στόχος είναι τα ζώα να δεχθούν την απαραίτητη φροντίδα και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να επιστρέψουν με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η ιδιαίτερη αυτή «επιχείρηση» προκάλεσε θετικά σχόλια στα social media, με πολλούς χρήστες να μιλούν για την πιο απρόσμενη αλλά και τρυφερή «εξιχνίαση» των τελευταίων ημερών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.