Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πάρο - «Σηκώθηκε» αεροσκάφος

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βουνιά Μαραθίου - Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες ενώ «σηκώθηκε» και αεροσκάφος για την κατάσβεσή της

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βουνιά Μαραθίου στην Πάρο.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ μεταβαίνουν, με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 1 αεροσκάφος. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

