Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βουνιά Μαραθίου στην Πάρο.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ μεταβαίνουν, με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 1 αεροσκάφος. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βουνιά Μαραθίου στη νήσο Πάρο. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ μεταβαίνουν, με Ε/Π του Π.Σ. 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 1 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.