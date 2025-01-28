Ελεγχοι της Τροχαίας σε φορτηγά στις εθνικές οδούς - 928 παραβάσεις σε 409 φορτηγά

Σε 928 ανήλθαν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σε ελέγχους που έγιναν σε 409 φορτηγά στους αυτοκινητόδρομους της Αττικής (ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου, ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας και Αττική Οδό) το διήμερο 26 και 27 Ιανουαρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Α' και Β' Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής και του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, διενεργώντας εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε φορτηγά οχήματα κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους, εστιάζοντας στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών (ασφαλή φόρτωση, ελαστικά κ.λπ.).

Συγκεκριμένα οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούσαν:

- 821 για παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης.

- 83 για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας.

- 5 για φθαρμένα ελαστικά.

- 4 για μη εφοδιασμό με την προβλεπόμενη συσκευή ταχογράφου.

- 1 για στέρηση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

- 14 λοιπές παραβάσεις.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους (οδηγούς, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους φόρτωσης).

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στους αυτοκινητόδρομους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

