Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου προχώρησε ένα αεροπλάνο που βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες στις 8 περίπου το βράδυ όταν ο πύργος ελέγχου του «Νίκος Καζαντζάκης» έλαβε σήμα από ένα αεροπλάνο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ηνωμένο Βασίλειο – Αίγυπτος για αναγκαστική προσγείωση.

Όπως διαπιστώθηκε μέσα στο αεροπλάνο βρισκόταν μία 38χρονη Βρετανίδα η οποία, έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, ήταν εκτός εαυτού και αναστάτωσε όλη την πτήση.

Αεροσυνοδοί και πιλότοι δεν μπορούσαν να την κάνουν καλά με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε αναγκαστική προσγείωση για να συλληφθεί η επιβάτιδα.

Ενημερώθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου Ηρακλείου και μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε οι αρχές της πέρασαν… χειροπέδες.

Στη συνέχεια το αεροπλάνο απογειώθηκε και συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του χωρίς άλλα προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

