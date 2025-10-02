Λογαριασμός
Αλλοι 30 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα νότια της Γαύδου

 Σκάφος του Λιμενικού εντόπισε το πλοιάριο  στο οποίο επέβαιναν οι αλλοδαποί και προχώρησε στην περισυλλογή τους - Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού

μεταναστες

Επιχείρηση διάσωσης 30 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι αλλοδαποί και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

