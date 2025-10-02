Επιχείρηση διάσωσης 30 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι αλλοδαποί και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.

Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

