Φώτισε και μάγεψε με τη λάμψη του το φεγγάρι της φράουλας το βράδυ της Τρίτης, το οποίο απόψε φτάνει στην κορύφωσή του.
Η πανσέληνος φέρει το ξεχωριστό όνομα «Φεγγάρι της Φράουλας» που πιθανότατα το πήρε από φυλές της Αμερικής, καθώς η πανσέληνος του Ιουνίου συνέπιπτε με τη συγκομιδή του ομώνυμου φρούτου.
Τυπικά το φεγγάρι «γέμισε» σήμερα στις 10:43 π.μ. ώρα Ελλάδας ωστόσο και απόψε θα σκορπίσει το φως του στον ουρανό
Δείτε φωτογραφίες από το Σούνιο και την Ακρόπολη:
Πηγή: skai.gr
