Μαγεύουν οι φωτογραφίες από την «Πανσέληνο της Φράουλας»

Τυπικά το φεγγάρι «γέμισε» σήμερα στις 10:43 π.μ. ώρα Ελλάδας ωστόσο και απόψε θα σκορπίσει το φως του στον ουρανό

πανσέληνος

Φώτισε και μάγεψε με τη λάμψη του το φεγγάρι της φράουλας το βράδυ της Τρίτης, το οποίο απόψε φτάνει στην κορύφωσή του.

Η πανσέληνος φέρει το ξεχωριστό όνομα «Φεγγάρι της Φράουλας» που πιθανότατα το πήρε από φυλές της Αμερικής, καθώς η πανσέληνος του Ιουνίου συνέπιπτε με τη συγκομιδή του ομώνυμου φρούτου.

Δείτε φωτογραφίες από το Σούνιο και την Ακρόπολη:

πανσεληνος

Σουνιο

πανσεληνος

Σουνιο

