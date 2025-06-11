Φώτισε και μάγεψε με τη λάμψη του το φεγγάρι της φράουλας το βράδυ της Τρίτης, το οποίο απόψε φτάνει στην κορύφωσή του.

Η πανσέληνος φέρει το ξεχωριστό όνομα «Φεγγάρι της Φράουλας» που πιθανότατα το πήρε από φυλές της Αμερικής, καθώς η πανσέληνος του Ιουνίου συνέπιπτε με τη συγκομιδή του ομώνυμου φρούτου.

Τυπικά το φεγγάρι «γέμισε» σήμερα στις 10:43 π.μ. ώρα Ελλάδας ωστόσο και απόψε θα σκορπίσει το φως του στον ουρανό

Δείτε φωτογραφίες από το Σούνιο και την Ακρόπολη:

Πηγή: skai.gr

