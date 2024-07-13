Καστελόριζο: Ο δήμαρχος ζητεί άτοκα δάνεια για τους νέους

Άτοκο δάνειο, ύψους 220.000 ευρώ, για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στο νησί και να προχωρήσουν σε επισκευές κατοικιών, ζητά από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, ο δήμαρχος Μεγίστης, Νίκος Ασβέστης.

Ειδικότερα, με επιστολή που απέστειλε στον αρμόδιο υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη, την οποία επίσης κοινοποιεί στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό της χώρας, και στους βουλευτές, εξηγεί, ότι ως δήμος επιθυμεί να στηρίξει τους νέους, ηλικίας έως 39 ετών, ώστε να παραμείνουν στο νησί τους και να αποφευχθεί η εγκατάλειψή του.

Ένας τρόπος είναι η παροχή άτοκων δανείων, ώστε οι νέοι αυτοί να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση του νησιού, καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπάρχουν παλιά κτίσματα προς πώληση ενώ η ανέγερση νέων έχει πολύ μεγάλο κόστος.



Αναλυτικά, η επιστολή του δημάρχου, Νίκου Ασβέστη:

«Όπως γνωρίζετε, ο δήμος μας κατοικείται από μόλις 584 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων στρατεύσιμων, αλλοδαπών, Σωμάτων Ασφαλείας. Η πλειονότητα των μόνιμων κατοίκων δεν ξεπερνάει τους 200 ανθρώπους, κατά τη χειμερινή περίοδο και αποτελείται κυρίως από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επιπλέον, η νεότερη πληθυσμιακή ομάδα ανέρχεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.

Για τον λόγο αυτό, επιθυμούμε να παρέχουμε ένα οικονομικό κίνητρο σε νέους έως 39 ετών για την παραμονή τους στο νησί και την αποφυγή εγκατάλειψής του από τους μόνιμους κατοίκους, με απώτερο σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη αυτού.

Συγκεκριμένα, επιθυμούμε οι νεότερες πληθυσμιακές ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άτοκο δάνειο, ύψους 220.000,00€, για την ανοικοδόμηση του νησιού, καθότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι δεν υπάρχουν παλαιά κτήρια προς πώληση και τα περισσότερα είναι νεόδμητα, με μεγάλο κόστος κατασκευής, λόγω των υπέρογκων τιμών των μεταφορικών αλλά και των υλικών.

Με εκτίμηση

Ο δήμαρχος Μεγίστης,

Ασβέστης Νικόλαος».

