Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 15χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο – Τραυματίστηκε συνομήλική της

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 15χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο – Τραυματίστηκε συνομήλική της

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 15χρονη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Κήπων, όταν - κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες -  ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο στον κόμβο Άνθειας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 15χρονη επιβάτης του δικύκλου. Η επίσης 15χρονη οδηγός του μεταφέρθηκε με τραύματα στο  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ), όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό της 15χρονης. 

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Αλεξανδρούπολη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark