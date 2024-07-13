Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 15χρονη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Κήπων, όταν - κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο στον κόμβο Άνθειας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 15χρονη επιβάτης του δικύκλου. Η επίσης 15χρονη οδηγός του μεταφέρθηκε με τραύματα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ), όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό της 15χρονης.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης

