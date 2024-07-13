Τηλεφωνικές απάτες: Εξιχνιάστηκαν 9 υποθέσεις

Στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα που κατηγορείται για απάτη σε βάρος δύο ημεδαπών, προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου. Εξιχνιάστηκαν ακόμα οχτώ υποθέσεις απόπειρας τηλεφωνικών απατών για τις οποίες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, αλλά και σε βάρος ενός αλλοδαπού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προχθές (11.07.2024) άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το ζευγάρι των ημεδαπών και με το πρόσχημα ότι είχε προκληθεί τροχαίο ατύχημα συγγενικού τους προσώπου, προέβησαν στην εξαπάτηση τους αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. Συγκεκριμένα, υποδυόμενοι τον γιατρό και παρουσιάζοντας τους ψευδή γεγονότα ως αληθινά, ισχυρίστηκαν ότι λόγω τροχαίου ατυχήματος η κόρη τους νοσηλεύεται και χρήζει άμεσα χειρουργικής επέμβασης. Εκμεταλλευόμενοι την έντονη συναισθηματική φόρτιση τους, απαίτησαν την καταβολή χρηματικού ποσού, τα οποία παρέδωσε η παθούσα σε άγνωστο άτομο κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών των δραστών, καταφέρνοντας έτσι να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 20.500 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση, ταυτοποιήθηκε ο ημεδαπός ως ο δράστης που παρέλαβε το παραπάνω χρηματικό ποσό, ενώ από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι τουλάχιστον από τις 10.07.2024 ο 36χρονος με ακόμα ένα αλλοδαπό, συνεργάζονταν με σκοπό την τέλεση απατών κατ' εξακολούθηση, και τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους, διαπράττοντας επιπλέον περιπτώσεις απόπειρας απάτης.

Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία της δράσης τους, αφού τηλεφωνούσαν μαζικά σε ακαθόριστο χρόνο σε τυχαίες σταθερές τηλεφωνικές συνδέσεις κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, επικαλούμενοι την ιδιότητα του γιατρού και δήθεν τραυματισμού συγγενικού τους προσώπου, τους προκαλούσαν ιδιαίτερη σύγχυση και φόβο, πείθοντάς τους να καταβάλουν χρήματα για την απαιτούμενη χειρουργική επέμβαση - ανάρρωση των οικείων τους προσώπων.

Άμεσα, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης αναζητήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 18.195 ευρώ το οποίο αποδόθηκε στους παθόντες. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης με αφορμή το παραπάνω περιστατικό και με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών από επιτήδειους, συμβουλεύει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις που μέσω τηλεφώνου, από άγνωστα άτομα (που παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι φορέων ή υπάλληλοι Υπηρεσιών), τους ζητούν την καταβολή χρηματικών ποσών ή την παροχή στοιχείων λογαριασμών ή κωδικών, για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Επίσης, να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές σε κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνονται τέτοιες συμπεριφορές, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι συμβουλές σχετικά με την αποφυγή εξαπάτησης είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

