Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 11:40 το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο Λαυρίου, στα Γλυκά Νερά.

Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε όταν μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε 23χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Παιανία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

