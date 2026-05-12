ΚΑΠ 2023-2027: Αυξημένες εγκρίσεις αιτήσεων στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας

Σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των εγκεκριμένων αιτήσεων όσο και στο ενδιαφέρον των δικαιούχων καταγράφεται στην πρόσκληση της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, μετά την έκδοση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικά υποβλήθηκαν 1.039 αιτήσεις στήριξης με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 577 εκατ. ευρώ, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη πρόσκληση του 2022, όταν είχαν κατατεθεί 294 αιτήσεις.

Προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε σε σημαντική υπερδέσμευση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ο οποίος από τα αρχικά 65 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, θα φθάσει ακόμα και στο διπλάσιο.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και της γ.γ. Αργυρώς Ζέρβα, όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ίδιες πηγές «είναι να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις και να ξεπερασθεί το ύψος χρηματοδότησης του προηγουμένου προγράμματος του 2022».

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση του 2022, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022, είχε αρχικό προϋπολογισμό 43 εκατ. ευρώ και έκλεισε τελικά στα 107 εκατ. ευρώ.

Στην τρέχουσα πρόσκληση που ήταν προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, η υπερδέσμευση αναμένεται να είναι διπλάσια της αρχικής, επιτρέποντας την ένταξη σημαντικά περισσότερων έργων και ενισχύοντας τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην ελληνική ύπαιθρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.