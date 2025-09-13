Λογαριασμός
Καμίνια: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονη και την εγκατέλειψε - Αναζητείται ο οδηγός

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή γύρω στις 23.10 - Η ανήλικη, που δεν τραυματίστηκε, μετέβη προληπτικά με τους γονείς της σε νοσοκομείο

Αστυνομία

Μία 15χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Καμίνια, ο οδηγός του οποίου την εγκατέλειψε και πλέον αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή γύρω στις 23.10 στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου.

Η ανήλικη, που δεν τραυματίστηκε, μετέβη προληπτικά με τους γονείς της σε νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου.

