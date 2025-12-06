Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας, ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος, νεαρός ΑμεΑ που μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, αποφάσισε να δημιουργήσει μόνος του μια ράμπα διέλευσης στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Παπαδοπούλου.



Η συγκεκριμένη διάβαση αποτελούσε καθημερινό εμπόδιο για τον ίδιο, αφού η απουσία κατάλληλης ράμπας έκανε τις μετακινήσεις του επικίνδυνες και συχνά αδύνατες. Χρησιμοποιώντας απλά υλικά και με τη βοήθεια περαστικών που σταμάτησαν να του προσφέρουν νερό και ενθάρρυνση, ο Κωνσταντίνος κατάφερε να διαμορφώσει έναν μικρό, αλλά λειτουργικό διάδρομο πρόσβασης.

Το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτες και κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων για την ελλιπή προσβασιμότητα στην πόλη.

‘Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Weekend Live», ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος πήρε την πρωτοβουλία να φτιάξει μόνος του τη ράμπα, θέλοντας να διεκδικήσει το αυτονόητο: αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ίσα δικαιώματα στην καθημερινότητα.

Πηγή: skai.gr

