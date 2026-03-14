Καλαμαριά: Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο ο 23χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην ΕΛΑΣ συνοδεία του δικηγόρου του και λίγο αργότερα συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο ίδιος φέρεται να έχει ισχυριστεί πως δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα, εκείνος αντέδρασε και βρισκόμενος σε άμυνα, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 20χρονο.

Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο κατηγορούμενος κατά την εμφάνισή του χθες στο Αστυνομικό Μέγαρο ήταν εμφανώς χτυπημένος. Ο 23χρονος έκανε λόγο για απρόκλητη επίθεση από τα τρία άτομα και φέρεται να έχει ισχυριστεί πως δεν γνώριζε ούτε το θύμα ούτε τα άτομα που ήταν μαζί του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε ο 23χρονος κατηγορούμενος ούτε και το 20χρονο θύμα είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Σημειώνεται πως ο 20χρονος φέρει δύο τραύματα με μαχαίρι, αριστερά μπροστά στον θώρακα και ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Πηγή: skai.gr

