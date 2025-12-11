Με αυστηρή τοποθέτηση στο Χ, η ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στην υπόθεση του 90χρονου στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ο οποίος έδεσε με χαρτοταινία και έθαψε ζωντανό τον σκύλο της κόρης του επειδή «ήταν άρρωστος και ήθελε να τον γλιτώσει».

«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια» ξεκινά η ανάρτηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία περιγράφεται ότι οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού αντίκρισαν ένα σκυλί «δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής» και το ξέθαψαν με τα ίδια τους τα χέρια.

🤔Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια.

👮Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής.

🐕Κατάφεραν να το ξεθάψουν με τα χέρια τους και να το παραδώσουν… pic.twitter.com/7Qk72rIwQB — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 11, 2025

Αφού εκφράζει «respect (σεβασμό) στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα», η ΕΛΑΣ στέλνει το μήνυμα: «Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».

Το ζώο εντόπισε ένας περιπατητής . Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία ενώ ο σκύλος, ευτυχώς ζωντανός ακόμα, παραδόθηκε σε φιλοζωική οργάνωση.

Ο δράστης συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.300 ευρώ.

