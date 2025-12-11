Οργή έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένας άνδρας 90 ετών στη Θεσσαλονίκη ακινητοποίησε έναν σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό.

Το ζώο εντόπισε ένας περιπατητής στο σημείο ταφής του, σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα. Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία ενώ ο σκύλος, ευτυχώς ζωντανός ακόμα, παραδόθηκε σε φιλοζωική οργάνωση.

Κατά πληροφορίες, το σκυλί είναι 17 ετών και ανήκε στην κόρη του 90χρονου, ο οποίος και συνελήφθη.

Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο υπερήλικας έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.

