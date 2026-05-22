Χανιά: 3χρονο κοριτσάκι στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία

ΠΑΓΝΗ

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, με αντικείμενο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε βαριά ένα 3χρονο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Κατά την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες επεμβατικές και υποστηρικτικές ιατρικές πράξεις, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες τραυματισμού του παιδιού, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και ιατρικά στοιχεία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

TAGS: Χανιά Κακοποίηση Ανηλίκου κοριτσάκι ΜΕΘ
