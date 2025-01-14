Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία στα Ζερβοχώρια του δήμου Πολυγύρου

Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία και το ΚΔΑΠ στη δημοτική ενότητα Ζερβοχωρίων του δήμου Πολυγύρου.
Η έναρξη των μαθημάτων ων μαθημάτων στις σχολικές μονάδες, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων των Δημοτικών Κοινοτήτων Πολυγύρου (πλην Καλυβών), Γαλάτιστας, Βραστάμων και Ταξιάρχη, θα γίνει στις 9 το πρωί
Στις 8 το πρωί θα ανοίξουν οι Παιδικοί Σταθμοί Πολυγύρου, Γαλάτιστας και Ολύνθου.
Όλες οι σχολικές μονάδες των λοιπών δημοτικών κοινοτήτων θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ ανοιχτό θα είναι και το Ωδείο Πολυγύρου.
