Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα του Πάσχα. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι ενώ στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

