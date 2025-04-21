Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα του Πάσχα. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι ενώ στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.
