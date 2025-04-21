Λογαριασμός
Συννεφιά σήμερα Δευτέρα του Πάσχα - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα του Πάσχα. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι ενώ στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

