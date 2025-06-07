Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη στον Προμαχώνα με όπλα και σφαίρες

Σε έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς στο όχημα που οδηγούσε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα στο ύψος του Προμαχώνα

Συνελήφθη στον Προμαχώνα με όπλα

Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου, ένας 26χρονος Βούλγαρος.

Σε έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς στο όχημα που οδηγούσε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα στο ύψος του Προμαχώνα, βρέθηκαν στον χώρο αποσκευών του οχήματος και κατασχέθηκαν 1 αυτοσχέδιο όπλο, 29 φυσίγγια, 1 μαχαίρι και 1 πλαστικό κλομπ.

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σέρρες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark