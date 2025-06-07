Συνελήφθη στον Προμαχώνα με όπλα

Για παράνομη οπλοκατοχή συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου, ένας 26χρονος Βούλγαρος.

Σε έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς στο όχημα που οδηγούσε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα στο ύψος του Προμαχώνα, βρέθηκαν στον χώρο αποσκευών του οχήματος και κατασχέθηκαν 1 αυτοσχέδιο όπλο, 29 φυσίγγια, 1 μαχαίρι και 1 πλαστικό κλομπ.

