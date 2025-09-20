Λογαριασμός
Κλειστοί αύριο το απόγευμα 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω συγκέντρωσης

Συγκεκριμένα, από τις 18.00 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». 

Μετρό Θεσσαλονίκης

Κλειστοί θα είναι το απόγευμα της Κυριακής τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω συγκέντρωσης για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Κυριακή 21/9 στις 18.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». 

Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. 

Η εταιρεία θα ενημερώσει για την επαναλειτουργία των τεσσάρων σταθμών.

H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: skai.gr

