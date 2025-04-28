«Δημιουργείται η πλατφόρμα railway.gov.gr για να ελέγχουν οι πολίτες που βρίσκονται τα τρένα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων για το νομοσχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων.

«Με τη νέα εφαρμογή καταγραφής εντολών και παραβάσεων, κάθε πρόσωπο που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα θα καταγράφεται καθημερινά η δραστηριότητά του», είπε ο κ. Κυρανάκης και ανακοίνωσε πως οι παραβάσεις του κανονισμού θα χωριστούν σε τρία επίπεδα, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου).

«Θα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο ποιος κάνει καλά τη δουλειά του», αποσαφήνισε.

Ο ίδιος είπε ότι σε τρεις μήνες από σήμερα θα είναι έτοιμη η εφαρμογή εντοπισμού των συρμών.

Πλέον θα οριστεί και προϊστάμενος αμαξοστοιχίας ο οποίος θα έχει εκπαίδευση σταθμάρχη και μηχανοδηγού, σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, ο οποίος θα λειτουργεί ως «διευθυντής του τρένου».

Ανέφερε δε τις επιμέρους εφαρμογές, ήτοι:

- Ψηφιακό Μητρώο Σιδηροδρομικών Δεδομένων

- Σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού αμαξοστοιχιών

- Εφαρμογή καταγραφής εντολών και παραβάσεων

Όπως ανέφερε, στις νέες Δομές Ασφαλείας Σιδηροδρόμου περιλεμβάνεται η Ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Εποπτείας του ΟΣΕ, με δυνατότητα εποπτείας αμαξοστοιχιών, συλλογής δεδομένων κίνησης, παρακολούθησης αξιολογήσεων κινδύνου, προληπτικής ενημέρωσης και άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μίλησε για την εκπαίδευση και Αξιολόγηση του Προσωπικού Σιδηροδρόμου με Αυστηροποίηση Κυρώσεων:

- Δοκιμασίες αξιολόγησης στελεχών κρίσιμων καθηκόντων πριν και μετά την πρόσληψη

- Συνεργασία με Ένοπλες Δυνάμεις στην αξιολόγηση καταλληλότητας προσωπικού ασφαλείας

- Προϊστάμενος Αμαξοστοιχίας

- Ειδική Μονάδα Επιθεωρητών Σιδηροδρόμου

- Κυρώσεις Παράβασης Γενικού Κανονισμού Κίνησης

- Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού σιδηροδρομικών

επιχειρήσεων και διαχειριστή υποδομής

- Διεύρυνση Πιστοποίησης Υπεύθυνων για την συντήρηση Φορέων

Επιταχύνονται οι προσλήψεις σε ΡΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Αναφερόμενος στην ταχεία στελέχωση των ΡΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ σημείωσε πως θα υπάρξουν:

- Επιτάχυνση προσλήψεων Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

- Επιτάχυνση προσλήψεων ΕΟΔΑΣΑΑΜ

- Ανεξαρτησία Διαχείρισης Πόρων ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Η σύγχρονη εταιρική δομή για τον νέο ΟΣΕ περιλαμβάνει ενίσχυση αποτελεσματικότητας και επιτάχυνση διαδικασιών με έμφαση σε:

- Στελέχωση της εταιρείας με όρους ιδιωτικής οικονομίας

- Προσέλκυση στελεχών από το εξωτερικό

- Ταχύτερες προσλήψεις για κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας

- Ταχύτερες διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης κρίσιμων έργων στον Σιδηρόδρομο

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός το κέντρο εκπαίδευσης του ΟΣΕ θα αναβαθμιστεί και έχουν ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με διεθνείς οργανισμούς.

Ακόμη, γνωστοποίησε ότι η Hellenic Train δεσμεύτηκε να επενδύσει σε νέα τρένα.

Πιο αναλυτικά τα μέτρα:

Αναλυτικά τα μέτρα του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση επιπέδου ασφάλειας του Σιδηροδρόμου

1. Νέες Δομές Ασφαλείας Σιδηροδρόμου

Ενιαίο Κέντρο Εποπτείας

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργείται ένα Ενιαίο Κέντρο Εποπτείας, με πλήρη εικόνα και έλεγχο του σιδηροδρομικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο στο σύνολο του 24ωρου. Σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας, θα καταγράφει κάθε εντολή, πιθανή παραβίαση και συμβάν, διασφαλίζοντας συνεχή επιτήρηση, και άμεση παρέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το Ενιαίο Κέντρο Εποπτείας στελεχώνεται από:

● Επόπτες του ΟΣΕ

● Εκπρόσωπο κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης

● Εκπρόσωπο της Αστυνομίας

● Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής

Θα εποπτεύει:

● Τις τοπικές τηλεδιοικήσεις

● Το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού

● Τα σταθμαρχεία

● Την τήρηση του Γενικού Κανονισμού

● Το Μητρώο Σιδηροδρομικών Δεδομένων

Το Ενιαίο Κέντρο Εποπτείας θα παρεμβαίνει ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού: σε περίπτωση ακίνδυνης παραβίασης θα καταγράφει το συμβάν ψηφιακά, σε περίπτωση δυνητικού κινδύνου θα ενημερώνει άμεσα τις τηλεδιοικήσεις και τον μηχανοδηγό, ενώ σε περίπτωση άμεσου κινδύνου θα δίνει εντολή για την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας.

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτή η άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών ασφαλείας χωρίς καθυστερήσεις. Το Κέντρο θα λειτουργεί πλέον ως ενιαίος «πύργος ελέγχου», με όλους τους κρίσιμους φορείς σε κοινή επιχειρησιακή βάση, για την πρόληψη και την προστασία του επιβατικού κοινού και του δικτύου.

Railway.gov.gr - Η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο

Η εφαρμογή επιτρέπει real-time παρακολούθηση όλων των αμαξοστοιχιών, σταθμών, και δρομολογίων, με πλήρη γεωγραφική κάλυψη στα περίπου 2.000 χλμ. του δικτύου.

Δημιουργείται υποδομή για άμεση απόκριση, πρόληψη και ανάλυση συμβάντων. Κάθε πολίτης θα βλέπει πού βρίσκονται τα τρένα σε πραγματικό χρόνο.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση δύο προηγμένων δεκτών GNSS σε κάθε μηχανή τρένου, καθώς και δορυφορικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Χάρη στη χρήση του συστήματος Hellenic Positioning System (HEPOS), το στίγμα κάθε συρμού θα μεταδίδεται ανά λίγα δευτερόλεπτα με ακρίβεια έως και 5 εκατοστών.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή τεχνολογία GPS, το νέο σύστημα επιτρέπει την άμεση παρακολούθηση της ακριβούς θέσης και ταχύτητας κάθε τρένου, καθώς και της γραμμής στην οποία κινείται. Παράλληλα, ειδικός αλγόριθμος ανιχνεύει έγκαιρα τυχόν πορείες σύγκρουσης, ακόμη και αν τα τρένα βρίσκονται σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, επιτρέποντας την άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων μηχανισμών αποτροπής.

Η πλατφόρμα railway.gov.gr έρχεται να θέσει νέα δεδομένα στην ασφάλεια και τη διαφάνεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, προσφέροντας σε πολίτες και αρμόδιες αρχές πλήρη εικόνα και έγκαιρη πληροφόρηση σε κάθε σημείο του δικτύου.

Τι είναι το HEPOS

Το Ελληνικό σύστημα εντοπισμού HEPOS είναι ένα έργο υποδομής, το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό θέσης με υψηλή ακρίβεια αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού (GPS, GLONASS, GALILEO). Έτσι, επιτυγχάνονται ομοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις στο σύνολο της χώρας, ταχύτερα και οικονομικότερα.

Το HEPOS αποτελείται από ένα δίκτυο 98 μόνιμων δορυφορικών σταθμών αναφοράς και ένα Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κτηματολογίου. Επεξεργάζεται τα στοιχεία των σταθμών αναφοράς και αποστέλλει στο χρήστη τα δεδομένα που απαιτούνται για τον ακριβή προσδιορισμό θέσης. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να παίρνουν τα δεδομένα είτε σε πραγματικό χρόνο, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω του δικτυακού τόπου του HEPOS.

Κάμερες στην υπηρεσία της ασφάλειας

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική εγκατάσταση κάμερας σε κάθε καμπίνα μηχανοδηγού, στους χώρους εργασίας των σταθμαρχών, καθώς και σε κάθε κρίσιμη για την ασφάλεια υποδομή. Παράλληλα, περισσότερες από 1.500 κάμερες που βρίσκονται σε σήραγγες και άλλα καίρια σημεία του δικτύου θα επιτηρούνται συνεχώς μέσω ειδικού λογισμικού, με στόχο την άμεση ανίχνευση οποιασδήποτε ανωμαλίας ή πιθανής απειλής.

Ψηφιακή καταγραφή εντολών και παραβάσεων

Εισάγεται ηλεκτρονικό σύστημα real-time alerts για κάθε απόκλιση από τον Γενικό Κανονισμό Κίνησης (ΓΚΚ), με διατήρηση ιστορικού για κάθε συμβάν. Οι έγχαρτες εντολές αντικαθίστανται από ψηφιακό σύστημα που διασφαλίζει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα αυτών

2. Εκπαίδευση, Αξιολόγηση Προσωπικού Σιδηροδρόμου- Αυστηροποίηση Κυρώσεων

Αξιολόγηση στα πρότυπα του ΓΕΑ

Σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, θα διεξάγονται πλέον ψυχομετρικές και ιατρικές δοκιμασίες αυστηρών προδιαγραφών για όσους υπηρετούν σε κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο. Οι δοκιμασίες θα είναι υποχρεωτικές τόσο κατά την πρόσληψη, όσο και στις τακτικές αξιολογήσεις του προσωπικού και θα περιλαμβάνουν εξετάσεις αντανακλαστικών, ψυχομετρικές δοκιμές, δοκιμασίες διαχείρισης κρίσεων υπό πίεση, χρήση προσομοιωτών, έλεγχο ορθοφωνίας, γενική ιατρική εξέταση και έλεγχο αισθήσεων, αιματολογικές εξετάσεις για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αξιολόγηση θεωρητικών γνώσεων.

Επαναφορά Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας

Ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, επανέρχεται η υποχρεωτική παρουσία Προϊσταμένου Αμαξοστοιχίας σε όλα τα δρομολόγια που κινούνται με ταχύτητα άνω των 120 χιλιομέτρων την ώρα. Ο θεσμός, επιστρέφει ενισχυμένος, καθώς κάθε προϊστάμενος θα διαθέτει εκπαίδευση μηχανοδηγού και σταθμάρχη.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η παρακολούθηση της τήρησης του Γενικού Κανονισμού Κίνησης, η παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών, ο έλεγχος για σημάδια κόπωσης ή αδυναμίας του μηχανοδηγού, ενώ έχει δικαίωμα επέμβασης σε περίπτωση παραβίασης κανόνων και αντικατάστασης του μηχανοδηγού αν απαιτηθεί.

Ο Προϊστάμενος λειτουργεί ως διευθυντής της αμαξοστοιχίας και παραμένει σε άμεση επικοινωνία με το Ενιαίο Κέντρο Εποπτείας.

Αυστηρό Σύστημα Αξιολόγησης

Σε περίπτωση παραβιάσεων του Γενικού Κανονισμού από υπαλλήλους κρίσιμων καθηκόντων, εισάγεται νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των παραβάσεων σε υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου. Με τη χρήση του συστήματος ψηφιακής καταγραφής, θα παρακολουθείται η σωρευτική συμπεριφορά κάθε υπαλλήλου. Όσον αφορά το προσωπικό των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση μη απομάκρυνσης μηχανοδηγού που έχει υποπέσει σε παραβάσεις, θα προβλέπεται η αναστολή της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Σύγχρονη εταιρική δομή και ευελιξία για τον νέο ΟΣΕ με «μοντέλο ΔΕΗ»

Ανεξάρτητη Διοίκηση και Διοικητική Ευελιξία

Ο νέος ΟΣΕ μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.», υπό ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο. Θεσπίζεται μεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού, με στόχο την άμεση κάλυψη αναγκών, χωρίς τις χρονοβόρες εγκρίσεις και διαδικασίες που ισχύουν στον δημόσιο τομέα. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μετακινήσεων και αλλαγών εντός της νέας εταιρείας χωρίς τους περιορισμούς του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, καθώς και η δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα και το εξωτερικό, με ανταγωνιστικότερους μισθούς σε σχέση με το ενιαίο μισθολόγιο. Επιπλέον, εισάγονται πιο ευέλικτες και στοχευμένες διαδικασίες για την προμήθεια εξοπλισμού και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής.

Αναδιοργάνωση Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

● Νέα οργανωτική δομή και επιτάχυνση προσλήψεων ευέλικτων διαδικασιών

● Σύσταση Μονάδας Επιθεωρητών Σιδηροδρόμων στη ΡΑΣ

● Πλήρης Οικονομική Ανεξαρτησία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

● Πλήρης εφαρμογή των συστάσεών του με αυτό το Νομοσχέδιο

● Λειτουργεί ανεξάρτητα σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο

Συντάσσεται Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης και διαχείρισης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, καταρτίζεται Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Στο σχέδιο αποτυπώνονται με σαφή τρόπο ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι συγκεκριμένοι ρόλοι και πρωτόκολλα για όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς σε περίπτωση ατυχήματος.

Η Επιτροπή Κατάρτισης Ενιαίου Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων αποτελείται από: εκπροσώπους των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, του διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, της ΡΑΣ και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Σε ό,τι αφορά την Hellenic Train, ο αναπληρωτής υπουργός γνωστοποίησε πως δεσμεύτηκε να επενδύσει σε νέα τρένα ενώ θα υπάρξει αξιολόγηση εξ αρχής της σύμβασης η οποία είχε υπογραφεί με την εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

