Το εμβληματικό ξύλινο κτίριο του ιστορικού Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου θα αναστηλωθεί και θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο, αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «όχι εύκολη, αλλά επιβεβλημένη» και περιγράφοντας τις προσωπικές του μνήμες.

«Όλες οι προσπάθειες που κάναμε για να συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου, με σκοπό να το μετατρέψουμε σε δύο διεθνή κέντρα -ένα για τον διαθρησκειακό διάλογο και ένα για τις οικολογικές μελέτες και έρευνες- απέτυχαν και στο τέλος η Εκκλησία, μη έχοντας άλλη λύση, απεφάσισε να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο. Βεβαίως, δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, κυρίως από συναισθηματικής άποψης, όμως ήταν μία επιβεβλημένη απόφαση προτού το κτίριο γίνει ένα με τη γη, προτού ισοπεδωθεί», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στα εγκαίνια έκθεσης στην Πρίγκηπο για την ιστορία του ελληνικού Ορφανοτροφείου στα Πριγκιποννήσια της Κωνσταντινούπολης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ακόμη ότι το έργο θα υλοποιηθεί από τουρκική εταιρεία σε συνεργασία με ελληνική, λέγοντας ότι και με αυτόν τον τρόπο το Ορφανοτροφείο θα αποτελέσει ένα «σύμβολο ενότητας, συνεργασίας και φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας».

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε με συγκίνηση για τις προσωπικές του αναμνήσεις από το Ορφανοτροφείο, όταν ως σπουδαστής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

«Όταν ήμουν μαθητής στη Χάλκη, πολλές φορές Κυριακή απόγευμα, μετά τη λειτουργία και το φαγητό, ο επιμελητής της Σχολής, ο εκάστοτε, όποιος ήταν, μας έφερνε όλους μαζί τους μαθητάς της Χάλκης, ανεβαίναμε στο Ορφανοτροφείο, κάναμε παρέα με τα ορφανά παιδιά, παίζαμε μαζί τους μπάλα και έχω γλυκιές αναμνήσεις από εκείνα τα όμορφα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.