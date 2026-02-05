Λογαριασμός
Ηράκλειο: Συνελήφθη 13χρονος που επιτέθηκε και χτύπησε συνομήλικό του

Ο ανήλικος χτύπησε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε συνομήλικό του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 13χρονου στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος χθες χτύπησε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε συνομήλικό του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Εκτός από τον ανήλικο, συνελήφθη και η 34χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

