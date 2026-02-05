Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, προχώρησε στη διάλυση εγκληματικού κυκλώματος που εκμεταλλευόταν άνδρες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης στοχοποιούσαν άνδρες από τη Ρουμανία που αναζητούσαν εργασία, στους οποίους υποσχόταν απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες με παροχή στέγης. Ωστόσο, μετά τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, τους υπέβαλλαν σε συνθήκες εργασιακής και οικονομικής εκμετάλλευσης, τους αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και τους εξανάγκαζαν να επαιτούν για πολλές ώρες σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν επτά άτομα, ανάμεσά τους και τρία που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα.

Η επιχείρηση εξάρθρωσης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (H.S.I.) των ΗΠΑ, η οποία παρείχε υποστήριξη στις ελληνικές Αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Για την αποδόμηση της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση πρωινές ώρες της Τρίτης, 3 Ιανουαρίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής(H.S.I), στην περιοχή της Αθήνας, κατά την οποία συνελήφθησαν 3 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ εντοπίστηκαν 12 θύματα που τελούσαν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εκμετάλλευση της επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, παροχή κινητών μέσων προς διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης, περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα - μέλη.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από ενδελεχή μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν, καταδείχθηκε η ύπαρξη επιχειρησιακά δομημένης με διαρκή δράση, τουλάχιστον από το 2021, εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, με χρήση διαφόρων εξαναγκαστικών ή απατηλών μέσων, εις βάρος των θυμάτων της, προέβαιναν στην κατ’ επάγγελμα εκμετάλλευση της επαιτείας τους.

Ειδικότερα, για την επίτευξη του σκοπού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

Εντόπιζαν κυρίως υπηκόους Ρουμανίας που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων ή περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων.

Έπειθαν και στρατολογούσαν τα θύματά τους με ψευδείς διαβεβαιώσεις για νόμιμη και καλά αμειβόμενη εργασία στην Ελλάδα (σε οικοδομές, εργοστάσια κ.λπ.) ή με αναληθείς υποσχέσεις αποκόμισης υψηλών οικονομικών απολαβών μέσω της επαιτείας.

Διασφάλιζαν τον έλεγχό τους ήδη από το στάδιο της μετακίνησης, η οποία πραγματοποιούνταν με οχήματα, απευθείας ή μέσω ενδιάμεσων χωρών

Μεριμνούσαν για την εγκατάστασή τους σε διαμερίσματα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπου διέμεναν με άλλα άτομα τα οποία ομοίως εκμεταλλεύονταν

Παρακρατούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα έγγραφα ταυτότητάς τους, επικαλούνταν ύπαρξη δήθεν χρέους ή προέβαιναν σε απειλές, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σιωπή και τη συμμόρφωσή τους

Με τον τρόπο αυτόν, τα θύματα τελούσαν υπό πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, εξαρτώμενοι απόλυτα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τη στέγαση, σίτιση και τη γενικότερη διαβίωσή τους, χωρίς να διαθέτουν ουσιαστική εναλλακτική επιλογή.

Ακολούθως, εξαναγκάζονταν σε πολύωρη επαιτεία, κυρίως σε φωτεινούς σηματοδότες και λοιπά πολυσύχναστα σημεία της Αττικής, με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υποδεικνύουν τα σημεία δράσης, να μεριμνούν για τη μεταφορά τους και να ασκούν συνεχή επιτήρηση και έλεγχο.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν 4.876,40 ευρώ, από τα οποία 281,40 ευρώ σε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, 3 αυτοκίνητα - μέσα μεταφοράς των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο θύματος, που παρακρατούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε 12 υπηκόους Ρουμανίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

