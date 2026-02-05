Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σήμερα λόγω του βρεγμένου οδοστρώματος και του δυνατού αέρα στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Ακινητοποιημένα είναι αυτήν την ώρα τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και την Αττική Οδό, όπως και οι οδηγοί στον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου και στην Πατησίων προς την Αθήνα από τα Άνω Πατήσια προς την πλατεία Αμερικής.

Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στη Βάρης - Κορωπίου, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση απορριμματοφόρου με ΙΧ αυτοκίνητα. Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις τόσο στη Λεωφόρο Καλύμνου από τη Βουλιαγμένης προς τη Βάρης - Κορωπίου όσο και στη Βάρης - Κορωπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανά τμήματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.