Στο δικαστικό μέγαρο οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ στο Ηράκλειο

Πρόκειται για δύο 18χρονους, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης - Επιτέθηκαν σε 57χρονο

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί οι δύο 18χρονοι ημεδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης της ανακρίτριας του Γ' Ανακριτικού Γραφείου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούσαν ήταν για τα αδικήματα απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομης οπλοφορίας και επικίνδυνης οδήγησης από κοινού, πράξεις που έλαβαν χώρα την περασμένη Παρασκευή 1η Μαΐου, πρωινές ώρες, στο Ηράκλειο, έξω από γνωστό μπαρ της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι έξω από το μπαρ οι δύο 18χρονοι μαζί με ακόμη ένα άτομο, που επίσης συνελήφθη, επιτέθηκαν σε 57χρονο αλλοδαπό, εργαζόμενο στο μπαρ, ο οποίος υπέστη τραύμα από μαχαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ηράκλειο συλλήψεις
