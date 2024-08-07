Το Παρίσι ως γνωστόν αποκαλείται «Η πόλη του έρωτα».

Αφού κατέλαβε την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πέτυχε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ στίβου στα 3000 μέτρα στιπλ γυναικών, η Γαλλίδα αθλήτρια Alice Finot φρόντισε να είναι μια αξέχαστη ημέρα για πολλούς λόγους.

Πλησίασε το αγόρι της στην εξέδρα μετά τον αγώνα και του έκανε πρόταση γάμου σε μια συγκινητική στιγμή για το Stade de France, όπως μεταδίδει το CNN.

Η Finot κατέρριψε το υπάρχον ευρωπαϊκό ρεκόρ τερματίζοντας με χρόνο 8:58.67, πίσω από τους Ολυμπιονίκες Winfred Yavi, Peruth Chemutai και Faith Cherotich. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που τέσσερις γυναίκες ολοκλήρωσαν τον αγώνα σε λιγότερο από 9 λεπτά.

«Είμαι 7 δευτερόλεπτα κάτω από το προσωπικό μου ρεκόρ. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ», δήλωσε η Alice Finot. Κατάφερα επιτέλους να εκφραστώ. Ποτέ δεν ξέρεις αν θα σταθείς ικανός να το κάνεις αυτό. Υπήρχε πολλή ενθάρρυνση πριν τον αγώνα. Είναι μια στιγμή που θες να είσαι παρών στο τώρα. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία».

