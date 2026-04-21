Τραγωδία στο Ηράκλειο: 50χρονη γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη

Απαγχονισμένη βρέθηκε μία γυναίκα, περίπου 50 ετών, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα σε περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε σε παράπηγμα, κοντά στην περιοχή Δύο Αοράκια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα είναι Ελληνίδα αλλά δεν είναι από την Κρήτη.

Στο σημείο έχουν μεταβεί αστυνομικοί του 'Α ΑΤ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.