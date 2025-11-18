Ένα ακόμη περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 16χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα συνομηλίκων του, με αφορμή την κλοπή ενός κράνους.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 16χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από την προανάκριση του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων- εν προκειμένω υπήρξε άμεση καταγγελία στην Αστυνομία-προέκυψε ότι προ 15νθημέρου είχαν κλέψει το κράνος του. Το πρωί της Δευτέρας ο 16χρονος πληροφορήθηκε από φίλο του ότι είδε το κλεμμένο κράνος στην κατοχή έτερου 16χρονου και έτσι θέλησε να διασταυρώσει αν πράγματι το πρόσωπο που του υπέδειξε ο φίλος του κατείχε το δικό του κράνος.

Τότε φέρεται να δέχθηκε επίθεση από την παρέα του ανήλικου που φέρεται να κρατούσε το κλεμμένο κράνος. Περιγράφεται ότι τον χτύπησαν από κοινού, προξενώντας του σωματικές βλάβες, ενώ ο ένας εξ αυτών ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο το σκηνικό. Καταγγέλλεται ακόμα ότι προκάλεσαν φθορές και στο μηχανάκι που οδηγούσε ο 16χρονος παθόντας, ιδιοκτησίας του 46χρονου πατέρα του.

Η Αστυνομία και συγκεκριμένα το «100» ενημερώθηκε άμεσα για το επεισόδιο του ξυλοδαρμού και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 17ης Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν στην σύλληψη των πέντε ανήλικων αγοριών που φέρονται να ενεπλάκησαν στο συμβάν του ξυλοδαρμού.

Κακουργηματικές ποινικές διώξεις

Σε βάρος των πέντε ανήλικων που οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και σε βαθμό κακουργήματος και εν προκειμένω για:

-απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου (η δίωξη αυτή αφορά σε τρεις από τους πέντε ανήλικους, απλή συνέργεια με ψυχική συνδρομή στην απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (η δίωξη αφορά σε δύο κατηγορούμενους), φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξύβριση, απειλή και κλοπή.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης των πέντε ανηλίκων, κ. Κώστα Παπαμαστοράκη και Φραγκίσκο Λαμπρινό, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

