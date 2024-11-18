Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν 10 κλοπές - Δικογραφία για τέσσερα άτομα

Στην εξιχνίαση δέκα υποθέσεων κλοπών οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου και στην ενδοχώρα, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τεσσάρων ανδρών, για διακεκριμένες κλοπές, εκ των οποίων συνελήφθη ένας ημεδαπός κατηγορούμενος και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως αναφέρεται από την αστυνομία, οι τέσσερις άνδρες, κατά το χρονικό διάστημα από 03/10/2024 έως 08/11/2024, είχαν διαπράξει τις κλοπές αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα, κυνηγετική καραμπίνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα, η συνολική χρηματική αξία των οποίων ξεπερνά τις 115.000 ευρώ. Μάλιστα, το πρωί, αστυνομικοί στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, εντόπισαν έναν απ' τους δράστες, ο οποίος και συνελήφθη.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του και σε αποθηκευτικό χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα πιστόλι κρότου, το χρηματικό ποσό των 4.970 ευρώ, τρία ρολόγια και κοσμήματα, τριάντα εννέα φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων και ενδύματα που σχετίζονται με τις τελεσθείσες κλοπές. Η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

