Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ

Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος, αφού χτύπησε ένα σταθμευμένο όχημα, κατέληξε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού και ο 47χρονος οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες που εξασφάλισε το neakriti.gr, το όχημα φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του, αρχικά να προσέκρουσε σε σταθμευμένο μηχανάκι, ενώ στη συνέχεια κατέληξε πάνω στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

