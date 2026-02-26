Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ

Αναστάτωση τα ξημερώματα το κέντρο της πόλης - Αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος, αφού χτύπησε ένα σταθμευμένο όχημα, κατέληξε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ

@neakriti

Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος, αφού χτύπησε ένα σταθμευμένο όχημα, κατέληξε σε τζαμαρία μίνι μάρκετ.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Καλοκαιρινού και ο 47χρονος οδηγός φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

@neakriti

Όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες που εξασφάλισε το neakriti.gr, το όχημα φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του, αρχικά να προσέκρουσε σε σταθμευμένο μηχανάκι, ενώ στη συνέχεια κατέληξε πάνω στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές. 

Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηράκλειο Κρήτης αλκοτέστ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark