Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής στον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Μετά από συμπλοκή κατοίκων του καταυλισμού, φέρεται να τραυματίστηκε με μαχαίρι, ένας άνδρας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές συνελήφθη ένας 45χρονος, ενώ στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας που ερευνούν το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

