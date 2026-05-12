Συνελήφθη τη Δευτέρα, 11 Μαΐου στη Θεσπρωτία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ένας υπάλληλος επιχείρησης, για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κατά το περασμένο σαββατοκύριακο, ο υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, από όπου αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, που είχε αποκρύψει σε συγκεκριμένο σημείο ο ιδιοκτήτης αυτής.

Στο πλαίσιο των ερευνών και αφού ο υπάλληλος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση, παρέδωσε στους αστυνομικούς το χρηματικό ποσό των 146.600 ευρώ που είχε αφαιρέσει και φύλασσε στο σπίτι του, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: skai.gr

