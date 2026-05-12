Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ένας από τους ιδρυτές των Toi&Moi

Ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ένας εκ των ιδρυτών της γνωστής ελληνικής εταιρείας ένδυσης Toi&moi, έφυγε από τη ζωή σήμερα, 12 Μαΐου 2026.

Υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της ελληνικής μόδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ίδρυση και την ανάπτυξη της εταιρείας Toi&moi, η οποία ξεκίνησε την πορεία της το 1988 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion brands στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στo Instagram.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Toi&Moi.

Η ιστορία της Toi&Moi

Το 1988 είναι το έτος που ιδρύεται η Toi&moi, ως κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία στο χώρο της γυναικείας ένδυσης.

Το 1991 ανοίγει το πρώτο της αποκλειστικό κατάστημα στο Περιστέρι επιλέγοντας το πιο εμπορικό μέχρι σήμερα σημείο της αγοράς. Το 1996, ανοίγει το δεύτερο κατάστημα, στην Ερμού, στην πιο πολυσύχναστη αγορά της Αθήνας.

Το 1998 ξεκινάει συνεργασία με το δημοφιλές brand Topshop. Το 2000 η εταιρεία παρουσιάζει αύξηση τζίρου της τάξεως του 41% σε σχέση με το 1999. Το ίδιο έτος πραγματοποιείται και η αγορά του νέου ακινήτου της εταιρείας, συνολικής εκτάσεως 11000 τ.μ., στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το 2002, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat κατατάσσεται στην 6η θέση των υγιέστερων ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων ενώ το το 2004 επεκτείνει το εταιρικό δίκτυο λιανικής της διαθέτοντας πλέον καταστήματα σε Ερμού, Πανεπιστημίου, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Ν. Ιωνία, Πατησίων.

Το 2005 πραγματοποιείται η μεταστέγαση των κεντρικών της γραφείων σε ένα νέο, ιδιόκτητο κτηριακό συγκρότημα και εστιάζει στην προώθηση της εταιρικής της εικόνας.

Το 2007 η Toi&Moi ανοίγει δύο νέα καταστήματα σε Άρτα και Αγρίνιο ενώ το πρώτο ομώνυμο σημείο πώλησης ανοίγει στο Λίβανο, στην πόλη της Βηρυττού. Το 2008 ανοίγει δύο ακόμα νέα σημεία πώλησης στην Αττική – στο Golden Attica και στο εμπορικό κέντρο Athens Heart της οδού Πειραιώς.

Το 2009 η εταιρεία εγκαινιάζει την παρουσία της στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο, πρόκειται για το «Dubai Mall» στο οποίο φιλοξενείται ένα αποκλειστικό κατάστημα Toi&moi 300 τ.μ.

Το 2011 εγκαινιάζεται ακόμα ένα κατάστημα, στην περιοχή της Πάτρας και επίσης αποκτά το δικό της ομώνυμο σημείο πώλησης στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens.

Το 2013 ανοίγει ένα επιπλέον κατάστημα στην περιοχή της Κηφισιάς.

Το 2015 η εταιρεία επεκτείνει το δίκτυο της, ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στην Κύπρο στο «My Mall Limassol».

Το 2016 σηματοδοτείτε από το καινούργιο flagship κατάστημα της Toi&moi στην Θεσσαλονίκη. Το 2018 η Κύπρος υποδέχεται άλλα 2 καινούργια καταστήματα, ένα στο «Debenhams Mall» και ένα στο «Nicosia Mall».

Το 2022 ανοίγει ένα καινούργιο κατάστημα στο καινούργιο «Metropolis Mall» στην Λάρνακα της Κύπρου ενώ η εταιρεία επενδύει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα με στόχο την ενίσχυση του customer experience & service.

Πηγή: skai.gr

