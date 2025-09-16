Ιωάννινα: Συνελήφθη κρατούμενος στις φυλακές για διακίνηση ναρκωτικών

Συνολικά 125 συσκευασίες με κοκαΐνη και κάνναβη φέρεται να είχε στην κατοχή του κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Ο καρατούμενος συνελήφθη χθες, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Είχε προηγηθεί έρευνα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, όπου διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, που είναι κρατούμενος σε αυτό, κατείχε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοινόχρηστο σημείο και συγκεκριμένα:
43 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 46,7 γραμμαρίων και
82 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 44,52 γραμμαρίων.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.