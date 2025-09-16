Δύο καλοί φίλοι και έμπειροι ορειβάτες μπήκαν σε ένα παρθένο δάσος της Δράμας στις 8 Ιουνίου του 2025 με σκοπό να εξερευνήσουν ένα παλιό μαχητικό που είχε καταπέσει στην περιοχή.

Τότε ήταν όμως που τους επιτέθηκε μία καφέ αρκούδα. Ο ένας από τους δύο, ο 61χρονος Χρήστος Σταυριανίδης, μετά από επίθεση αρκούδας, έπεσε από τη χαράδρα και έχασε τη ζωή του, κι ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι κρατούσε ένα κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε τη δράση.

Τέσσερις μήνες μετά δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από το κινητό του άτυχου άνδρα που κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του. Σε αυτά τα 49 δευτερόλεπτα ακούγεται να καλεί τον φίλο του να πάει κοντά του και στη συνέχεια να ψεκάσει με σπρέι πιπεριού το ζώο.

Ο σκύλος που είχαν μαζί τους γαβγίζει και στη συνέχεια η καφέ αρκούδα φαίνεται να τρέχει, με τον ορειβάτη να πέφτει στη χαράδρα.

Δείτε τη συγκλονιστική καταγραφή:

