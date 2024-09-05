Ημερίδα με θέμα την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη

Ημερίδα με θέμα "Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και Κοινωνία των Πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα" διοργανώνει η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τη Γραμματεία Εθελοντισμού του κόμματος.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την επίσημη έναρξη της ΔΕΘ, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου από τις 17:00 ως τις 20:30, στο ONOMA Hotel (Μοναστηρίου 24, Θεσσαλονίκη)
Προσφωνήσεις και Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Κώστας Γκιουλέκας, υφυπουργός Εσωτερικών, η Μαρία Συρεγγέλα, Γραμματέας ΠΕ ΝΔ & Βουλευτής ΝΔ, ο Γιάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής ΝΔ και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, Συντονιστής Γραφείου Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη.
Την εισαγωγική τοποθέτηση θα κάνει ο Γιάννης Μπρατάκος, υποψήφιος Πρόεδρος ΕΒΕΑ και τέως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό.
Η ημερίδα θα αποτελείται από δυο μέρη.
Στο πρώτο μέρος, με θέμα Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα την θεματική ομιλία θα πραγματοποιήσει η Ζωή Ράπτη, υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής ΝΔ.
Στο πάνελ της συζήτησης συμμετέχουν οι: Νίκος Παπαϊωάννου, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο Τάσος Γαϊτάνης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, ο Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, CEO του Elevate Greece, ο Γιάννης Κίνιας, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγίου και ο Γιώργος Κουμπαράκης, CEO της Break Even Consulting.
Στο δεύτερο μέρος, με θέμα Κοινωνία των Πολιτών και Επιχειρηματικότητα, την θεματική ομιλία θα πραγματοποιήσει η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών.
Στο πάνελ της συζήτησης συμμετέχουν οι: Ελενα Σώκου, Συντονίστρια Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Αναστάσης Στεφανάκης, Πρόεδρος KIDS SAVE LIVES, Σίμος Διαμαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΙΟΠΑΣ, η Ευαγγελή Μπίστα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών (Κάπα3) και η Δέσποινα Κρανίδου, Υπεύθυνη Δικτύου, Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.
Αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης
