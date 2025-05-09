Φτερά παραλίγο να κάνουν 20.000 ευρώ όταν ένας ηλικιωμένος τα πέταξε κατά λάθος σε κάδο ανακύκλωσης.

Ο ηλικιωμένος είχε τοποθετήσει το κουτί των 20.000 ευρώ μαζί με άλλα αντικείμενα προς ανακύκλωση, χωρίς να συνειδητοποιήσει τι περιείχε. Μάλιστα, όπως είπε, προοριζόταν για την πληρωμή συνεργείου ανακαίνισης.

Ένας έντιμος υποδιευθυντής καταστήματος τεχνολογίας βρήκε στον κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών το κουτί συσκευασίας modem που περιείχε τα 20.000 ευρώ και αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΕΛΑΣ:

«Αν έβρισκες 20.000€ σε κάδο ανακύκλωσης τι θα έκανες;

Άξιος συγχαρητηρίων είναι υποδιευθυντής καταστήματος τεχνολογίας, ο οποίος βρήκε σε κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών κουτί συσκευασίας modem που περιείχε… 20.000 ευρώ και αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετά από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού αποκάλυψαν τι είχε συμβεί ενώ εντόπισαν και τον κάτοχό τους.

Μια ιστορία που δείχνει πόσο εύκολα μπορούν να συμβούν λάθη, αλλά και την αξία της εντιμότητας και της συνεργασίας».

Οι… pic.twitter.com/9IxF9zYQWG — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 9, 2025

Πηγή: skai.gr

