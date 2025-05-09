Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της Μάρθη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με νέα ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Γιορτές και πανηγύρια…!!

Για να φύγουν τα φώτα από τη διαβίβαση της δικογραφίας σε βάρος Υπουργών στη Βουλή για το έγκλημα των Τεμπών, η Κυβέρνηση έχει βάλει όλη τη μαεστρία της σε επικοινωνιακά τρικ για να ρίξει λάσπη με θεωρίες ότι τα βίντεο που βρέθηκαν στον κάδο σκουπιδιών 2 χρόνια μετά, είναι δήθεν από τη μοιραία νύχτα που μας σκότωσαν τα παιδιά μας, με θεωρίες ανάφλεξης ελαιών σιλικόνης παρά τις τοποθετήσεις επιστημόνων και του ίδιου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ περί του αντιθέτου!, με δημοσιογράφους που «ακολουθούν», με λειτουργούς που συμπράττουν, και κυρίως με έναν πολύτιμο -για εκείνους- ανακριτή που σιωπά ένοχα παρόλο που έχει βουίξει το σύμπαν τόσο για τα video που δεν μπήκαν ποτέ στη δικογραφία ευθύνης και χειρισμού ΤΟΥ, παρά το ότι διέταξε την κατάσχεσή τους άμεσα, όσο και για τις απανωτές διαγραφές των αληθινών Video που έγιναν σε χρόνο dT, 48 ώρες μετά την τραγωδία, στις 02.03.2023!

Αναρωτηθείτε σε τι Κράτος ζούμε που γίνονται όλα αυτά τα απάνθρωπα, τα τερατώδη και τα σκανδαλώδη και οι εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης, αυτοί που έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται το δίκαιο, τον πολίτη και τη χώρα ΣΙΩΠΟΥΝ και άρα ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ, ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ, ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ!

Ούτε καν οι φωνές των νεκρών παιδιών μας την ώρα που μαρτυρικά ξεψυχούσαν δεν τους ακουμπούν. Πόση αναλγησία…

H διαβίβαση της δικογραφίας από τον εφέτη-ανακριτή στη Βουλή για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών Πρώην Υπουργών, και άρα και του Κωνσταντίνου Καραμανλή, έπρεπε να είχε ήδη γίνει από το 2023. Αποχρώσες τουλάχιστον ενδείξεις ποινικών ευθυνών υπήρχαν από τις καταθέσεις των εργαζομένων και των στελεχών των εταιρειών, οι οποίοι κατέθεσαν τις εξώδικες γνωστοποιήσεις τους για τον εγκαταλελειμμένο σιδηρόδρομο, για την ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας και για το δυστύχημα που “έρχεται”.

Η επιλογή του κυρίου Μπακαίμη να περιμένει και την απολογία των δύο διευθυντικών στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίοι κατέθεσαν ότι είχαν συντάξει και ενημερώσει με εκθέσεις τους τον πρώην Υπουργό, Κωνσταντίνο Καραμανλή, για τα προβλήματά υποδομής του σιδηροδρόμου δεν προσέδωσε κανένα επιπλέον στοιχείο από αυτά που ήδη είχε στα χέρια του, και άρα από αυτήν την αδράνεια του χάθηκαν σχεδόν δυόμιση χρόνια και έτσι οι υπόλογοι ήδη βγήκαν κερδισμένοι από την ολιγωρία.

Επί της ουσίας, ο εφέτης ανακριτής για κάποιον άγνωστο λόγο “ενεργοποιήθηκε” μόνο μετά από αυτές τις απολογίες, οι οποίες μάλιστα προέρχονται από πρόσωπα που είναι ήδη κατηγορούμενα στη δικογραφία, ενώ δεν έδωσε καμία αξία στις καταθέσεις κομβικών μαρτύρων - εργαζομένων, που είχαν χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου πολύ καιρό πριν ανέβουν τα παιδιά μας στο τρένο του θανάτου.

Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι και η εξεταστική παρωδία υπό την προεδρία του κ. Μαρκόπουλου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αγνόησε ομοίως τους ανωτέρω εργαζόμενους της ως μάρτυρες και δεν κάλεσε κανέναν από αυτούς να καταθέσει ενώπιον της. Πόσο βολικό και πόσο επαίσχυντο! Απάνθρωπο…

Το ίδιο ευνοϊκό κλίμα συνεχίζεται για τον κ. Καραμανλή ακόμη και τώρα που μετά από καθυστέρηση δύο ετών η δικογραφία επιτέλους εστάλη στη Βουλή.

Αυτή τη φορά μάλιστα η βοήθεια έχει ευρωπαϊκό αέρα καθώς η δικαιολογία της “ασθένειας” του κυρίου Τζιτζικώστα, Ευρωπαίου Επίτροπου για τις Βιώσιμες (πόσο ειρωνικό) Μεταφορές, είχε ως αποτέλεσμα να μη μάθουμε ουσιώδεις λεπτομέρειες για τη Σύμβαση 717 και για την υπολειτουργία των συρμών, αμφότερα βοηθητικά για να στοιχειοθετηθούν με πληρότητα τα επίκαιρα κατηγορητήρια για τους πρώην υπουργούς και υφυπουργούς.

Λες και είναι πιο σημαντικό από το να μάθουμε τα πορίσματα της Επιτροπής Μεταφορών, το άτομο που θα τα μας τα πει, ακόμη και αν αυτό “ασθενούσε”.

Είναι καθήκον μας να αντιδράσουμε.

Τα σκάνδαλα είναι απανωτά.

Δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι της αλαζονείας και της διαφθοράς …»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.