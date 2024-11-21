Ιατρικό ανακοινωθέν για τα αίτια θανάτου του σκηνοθέτη των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών Μανούσου Μανουσάκη εξέδωσαν οι θεράποντες ιατροί του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο κ. Μανουσάκης απεβίωσε μετά από μάχη με οξεία μυελογενή λευχαιμία», η οποία είχε διαγνωστεί πρόσφατα.

«Παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις, η εξέλιξη της νόσου οδήγησε σε επιπλοκές που επέφεραν τον θάνατό του» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η κηδεία του μεγάλου σκηνοθέτη θα γίνει το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 13.00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών .

